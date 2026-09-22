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Ligue 1

OM-PSG : la Direction de l’arbitrage confirme qu’il n’y avait pas penalty sur Amine Gouiri

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Marseille 1-2 PSG

À Marseille, si la défaite lors du Clasico face au Paris Saint-Germain (1-2) était attendue, les Phocéens ont toutefois un gros regret. Celui de ne pas avoir obtenu un penalty à la 38e minute après un contact entre Amine Gouiri et Désiré Doué dans la surface parisienne. L’attaquant francilien semblait toucher la jambe du Phocéen, mais l’arbitre du match n’a pas bronché. Cet après-midi, la Direction de l’arbitrage a donné raison à François Letexier.

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« En avançant sa jambe droite devant l’attaquant marseillais n° 9, dont le déséquilibre vers l’avant était déjà amorcé avant tout contact, le joueur parisien n° 14 parvient à dévier le ballon. Ainsi, dans cette situation, le contact avec l’attaquant ne saurait, à lui seul, être considéré comme illicite. La décision de l’arbitre de ne pas accorder de penalty était donc celle attendue », peut-on lire sur le site de la FFF.

Pub. le - MAJ le
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