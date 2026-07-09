FAR : bataille à trois pour Mohamed Hrimat

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du championnat marocain et une référence à son poste sur le continent africain, Mohamed Hrimat pourrait bien vivre un tournant majeur cet été. À 31 ans, le milieu de terrain des FAR de Rabat, pilier de son équipe depuis plusieurs saisons, suscite un intérêt grandissant à l’étranger. Auteur de prestations régulières et très apprécié pour son volume de jeu, son leadership et sa qualité technique, l’international marocain est aujourd’hui au cœur d’une véritable bataille sur le marché des transferts.

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Selon nos informations, trois clubs se disputent désormais sa signature. Les Saoudiens d’Al-Shabab et d’Al-Ettifaq ont tous les deux manifesté un intérêt concret pour le joueur, tandis que le club émirati d’Al Jazira est également entré dans la course. Les discussions pourraient s’accélérer dans les prochains jours pour celui qui fait figure de priorité au milieu de terrain.