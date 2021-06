Everton : les premiers mots de Rafael Benitez

Ce mercredi après-midi, Everton a officialisé l'arrivée de Rafael Benitez sur le banc. Le technicien espagnol qui a paraphé un bail de trois saisons avec les Toffees, succède ainsi à Carlo Ancelotti. Confronté à la grogne de certains supporters suite à ses six années à Liverpool, le nouveau manager des Toffees a affiché sa détermination pour la saison prochaine.

« Pour moi, il s'agit d'apporter la mentalité de gagnant, d'être compétitif, donc tout doit être en place sur le terrain et en dehors du terrain. J'aime la passion des gens derrière le Club. Je connais la ville, je sais ce que cela signifie pour chaque fan ici de concourir et d'avoir la chance de gagner. Venir à Everton est quelque chose qui signifie beaucoup, c'est sûr. Vous pouvez voir l'ambition du propriétaire, du conseil d'administration, tout le monde veut être meilleur et aller dans le nouveau stade avec un énorme coup de boost. J'aime la compétition. J'aime gagner. Je viens de l'académie du Real Madrid, et la mentalité de gagnant est déjà là. Mon staff et moi-même avons remporté 13 titres parce que nous avons cette mentalité et je veux toujours gagner. Et je suis venu à Everton parce que j'aimais l'idée d'être à nouveau compétitif, et d'avoir la chance de participer à chaque match, de rivaliser avec n'importe qui, » a ainsi indiqué Benitez sur le site officiel du club. Un discours attrayant qui devra être suivi d'actes sur le terrain...