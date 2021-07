PSG : Gary Lineker ironise sur la situation des gardiens parisiens

Avec la signature du champion d'Europe Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain possède aujourd'hui neuf gardiens dans son effectif professionnel. Mais la concurrence sera sûrement rude entre l'international italien et le Costaricain Keylor Navas, auteur d'une saison flamboyante, notamment en Ligue des Champions où il a joué un rôle déterminant dans les éliminations du FC Barcelone et le Bayern Munich. Il faudra ajouter à ces deux cadors Sergio Rico, Alphonse Areola (vers un prêt à West Ham), Marcin Bulka, Garissone Innocent (convoité pour un prêt), Alexandre Letellier, Denis Franchi et Lucas Lavallée.

La suite après cette publicité

Un poste bien bouché qui fait bien rire l'ex-international anglais et aujourd'hui consultant télé, Gary Lineker. En effet, il se moque gentiment des neuf portiers sur les réseaux sociaux : «Neuf gardiens. Ce sera dur de marquer contre eux la saison prochaine». À noter que le PSG va même bientôt compter 10 gardiens dans son effectif avec la prochaine signature du premier contrat professionnel du gardien Mathyas Randriamamy.