Barça : Sergiño Dest veut se faire une place dans les rangs de Xavi

Parti en prêt la saison passée à l’AC Milan, le latéral droit américain Sergiño Dest a fait son retour à Barcelone après huit petites apparitions sous le maillot rossonero. Alors qu’il a été convoqué par Xavi pour la tournée estivale prévue dans son pays d’origine, les Etats-Unis, l’international aux 25 sélections (2 buts) espère se faire une place dans l’effectif catalan pour l’exercice à venir, alors qu’il est sous contrat avec le FCB jusqu’en juin 2025.

«Je suis totalement concentré sur le travail quotidien et j’ai en tête de rester et de faire une bonne saison au Barça. Cela dépend de moi et je peux le faire. (…) Il m’a dit que je partais de zéro et je suis d’accord pour dire que je dois montrer mes qualités. Tout le monde part de zéro, je sais que je suis un peu en retard mais je suis sûr que je vais travailler et donner le meilleur de moi-même pour l’équipe. Je vais essayer de faire de mon mieux», a déclaré le défenseur de 22 ans.

