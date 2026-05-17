LdC : Corentin Tolisso fait une promesse à l’OL

L’OL est passé à côté de son match dimanche soir face à Lens (0-4). Après la rencontre, les joueurs et le club étaient à la fois déçus mais aussi fiers d’avoir réalisé une belle année. Corentin Tolisso a d’ailleurs évoqué la suite et la possibilité de se qualifier en Ligue des Champions en passant par les barrages.

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«Il y a la grosse déception de ce soir, surtout avec le résultat de Lille. On avait à cœur de réussir. On savait qu’il pouvait se passer quelque chose là-bas, on voulait faire un gros match. Malheureusement, on a fait un non-match. Je pense qu’ils ont été supérieurs à nous sur les duels. Ils ont été très réalistes, surtout en première période. Dès qu’ils tiraient, ils marquaient. Et nous, c’était l’inverse. En deuxième mi-temps, on a touché les poteaux. On a tenté, mais ça ne rentrait pas. On est un peu déçus, mais si on prend un peu de recul, il y a tout de même cette satisfaction d’être quatrième ce soir et d’avoir la possibilité d’aller en Ligue des Champions en jouant ces tours préliminaires. C’est un peu bateau ce que je vais dire, mais si on nous avait dit ça en début de saison, on aurait signé. C’est l’espoir qu’on a donné à nos supporters, qu’on avait, qui pèse aujourd’hui. Je pense qu’on mérite cette quatrième place et on fera tout pour aller chercher cette Ligue des Champions.» Le message est passé.