Menu Rechercher
Commenter 4
Officiel SPL

Romain Faivre file en Arabie saoudite

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Romain Faivre @Maxppp

Romain Faivre débarque en Arabie saoudite sur le gong. Alors que le mercato saoudien fermait ses portes hier, le milieu de terrain français de 27 ans a été prêté par Bournemouth à Al Taawoun. Il s’agit d’un prêt payant assorti d’une option d’achat de 10 M€.

La suite après cette publicité
نادي التعاون السعودي
من البريمرليج إلى روشن 🔥
رومان فيفر ينضم للذئاب 🤩💛

#ذئب_جديد 🐺🇫🇷
Voir sur X

«Nous pouvons confirmer que Romain Faivre a été prêté à Al Taawoun, club de la Ligue professionnelle saoudienne. Bonne chance, Romain», ont confirmé les Cherries sur leurs réseaux sociaux. La saison passée, le joueur formé à l’AS Monaco avait été prêté à Brest avec qui il avait joué 20 matches de Ligue 1 (3 buts).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

SPL
Bournemouth
Taawoun
Romain Faivre

En savoir plus sur

SPL Saudi Pro League
Bournemouth Logo AFC Bournemouth
Taawoun Logo Al Taawoun
Romain Faivre Romain Faivre
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier