Romain Faivre file en Arabie saoudite

Romain Faivre débarque en Arabie saoudite sur le gong. Alors que le mercato saoudien fermait ses portes hier, le milieu de terrain français de 27 ans a été prêté par Bournemouth à Al Taawoun. Il s’agit d’un prêt payant assorti d’une option d’achat de 10 M€.

La suite après cette publicité

«Nous pouvons confirmer que Romain Faivre a été prêté à Al Taawoun, club de la Ligue professionnelle saoudienne. Bonne chance, Romain», ont confirmé les Cherries sur leurs réseaux sociaux. La saison passée, le joueur formé à l’AS Monaco avait été prêté à Brest avec qui il avait joué 20 matches de Ligue 1 (3 buts).