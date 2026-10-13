La justice annonce la date du nouveau procès Deschamps-Riolo

La bataille judiciaire entre Didier Deschamps et Daniel Riolo n’est pas terminée. Poursuivi par l’ancien sélectionneur de l’équipe de France, qui l’accusait d’avoir menti sur la gestion de la blessure de Karim Benzema lors de la Coupe du monde 2022, l’éditorialiste de RMC avait été relaxé en première instance, en janvier 2026.

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Une décision qui n’avait pas plu à l’ancien milieu de terrain international, qui a fait appel. Ce mardi, Le Parisien annonce que la cour d’appel de Paris a fixé la date du procès : Daniel Riolo sera jugé en appel pour diffamation le 13 janvier 2027 à 13 h 30. Une information confirmée par l’avocat du journaliste.