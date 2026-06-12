CdM : un arbitre français au sifflet de Côte d’Ivoire - Equateur

Retenu avec Clément Turpin parmi les arbitres français de la Coupe du Monde 2026, François Letexier sera au sifflet de la rencontre entre la Côte d’Ivoire et l’Equateur dans la nuit de dimanche à lundi (1h00). Ce match du groupe E était censé être arbitré par Michael Oliver, mais ce dernier s’est blessé comme l’a annoncée la FIFA.

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Appointment change: Due to a minor injury, referee Michael Oliver (ENG) has been replaced by Francois Letexier (FRA). Oliver is expected to be available for selection again in the coming days. pic.twitter.com/wkhyoCoPOz — FIFA (@FIFAcom) June 12, 2026

«Changement de programme : En raison d’une légère blessure, l’arbitre Michael Oliver (ENG) a été remplacé par François Letexier (FRA) pour la rencontre entre la Côte d’Ivoire et l’Equateur. Oliver devrait être à nouveau disponible pour la compétition dans les prochains jours.»