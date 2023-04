OL : les conséquences terribles d’une nouvelle non qualification en coupe d’Europe

La suite après cette publicité

Cette saison, les supporters lyonnais s’attendaient certainement à voir leur équipe se relever après un exercice 2021-2022 décevant où l’équipe avait terminé 8e et n’avait pas pu se qualifier pour une coupe d’Europe. Cette année, cela semble encore très mal parti. Après avoir manqué son début de saison sous Peter Bosz, l’Olympique Lyonnais n’a guère fait mieux sous la houlette de Laurent Blanc. Si le club rhodanien a bien été vendu à John Textor au cours de la saison, la politique sportive reste toujours aussi floue et le nouveau coach de l’OL n’a pas su vraiment redresser la barre. Loin de là. L’équipe pointe actuellement à la 7e place du classement de Ligue 1 et a connu une élimination décevante en demi-finale de Coupe de France alors que c’était l’objectif affiché du club sur cette fin de saison (en plus d’être un moyen rapide de se qualifier en coupe d’Europe).

Un modèle économique en danger

Justement, à moins d’une fin de saison dingue, l’OL pourrait bien manquer une nouvelle qualification en coupe d’Europe. Cet échec sportif serait dramatique à tous les niveaux pour Lyon et notamment financièrement comme le rappelle Le Progrès. Si l’OL avait réussi à se qualifier 23 fois de suite en coupe d’Europe (de 1997 à 2020) dont 18 fois en Ligue des Champions, ces dernières saisons, ce n’est plus le cas. Et cela a de lourdes conséquences sur les finances du club qui avait basé son modèle économique sur une qualification régulière (4 fois sur 5 dont 3 fois en C1) en coupe d’Europe. Le quotidien régional précise d’ailleurs que c’était sur ce même modèle que les contrats avec les joueurs étaient conclus.

Mais que représente en chiffres une non-qualification en coupe d’Europe pour l’OL ? Lors de la dernière demi-finale en 2020 pendant le Final 8, l’OL avait récupéré près de 90 millions d’euros. En moyenne, Lyon perd 50 millions d’euros par saison sans qualification en C1. Une somme colossale qui aurait fait du bien au club et qui aurait permis d’être plus armé pour se renforcer sportivement. Car là est le principal souci pour l’OL. Si lors du rachat par John Textor, le capital du club a augmenté de 86 millions d’euros, l’argent a surtout servi à rembourser la dette et à financer la construction de la LDLC Arena (salle omnisports du Groupe OL). Et sans coupe d’Europe, il faut donc trouver des revenus. La solution la plus simple reste les actifs du club : les joueurs. Cet hiver, le club a décidé de se séparer de Malo Gusto contre plus de 35 millions. Cette somme va surtout permettre de compenser les pertes liées à la non-qualification en coupe d’Europe… de la saison dernière.

Encore des ventes cet été ?

Un possible échec en fin de saison pour l’OL va ressembler à une nouvelle épine dans le pied pour la direction lyonnaise qui doit déjà gérer des tensions en interne entre Jean-Michel Aulas et John Textor, une possible reconstruction totale de l’organigramme sportif et les conflits avec les supporters. Et donc pour ne rien arranger, il va aussi falloir essayer de redevenir compétitif sportivement sans de gros moyens sachant que l’OL ne semble pas être en mesure d’accrocher une place en C4 actuellement. Et face aux difficultés financières du club, il va aussi falloir être très convaincant pour conserver les joueurs à fort potentiel. Rayan Cherki (courtisé par le PSG), Saël Kumbedi ou encore Castello Lukeba par exemple seront très sollicités cet été et Lyon ne sera pas en position de force pour les conserver surtout sans coupe d’Europe. Des offres alléchantes pourraient pousser la direction à s’en séparer.

Les départs des joueurs comme Dembélé, Aouar ou Boateng devraient soulager un peu les finances du club sans pour autant permettre de faire des folies sur le mercato. Un problème quand on sait que l’OL doit impérativement renforcer son effectif pour ne pas devenir une équipe du ventre mou de la Ligue 1. Mais sans coupe d’Europe, l’OL attire moins. Désormais, certains joueurs préfèrent rejoindre des équipes comme Nice, Lille, Rennes ou Lens. Une difficulté supplémentaire qui va obliger les dirigeants à avoir des idées cet été. Mais depuis quelque temps, Lyon ne s’illustre pas vraiment par la pertinence du choix des recrues. De quoi clairement inquiéter les supporters. Car l’OL, sans coupe d’Europe, peut craindre le pire pour son avenir.