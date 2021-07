OL : ça se bouscule pour Houssem Aouar

Houssem Aouar (22 ans) sera-t-il un joueur de l’Olympique Lyonnais la saison prochaine ? En mai dernier, Jean-Michel Aulas avait ouvert la porte à un départ du milieu de terrain formé au club, sous contrat jusqu’en 2023, à condition que les offres soient à la hauteur des attentes lyonnaises. D’après ESPN, quatre clubs de Premier League seraient dans la course pour faire signer l’international Français : Manchester United, Liverpool, Arsenal et Tottenham. Jürgen Klopp cherche un remplaçant à Georginio Wijnaldum, parti libre au Paris Saint-Germain, et suit Houssem Aouar depuis un petit moment.

Les Red Devils quant à eux, penseraient à lui en cas de départ de Paul Pogba, dont l’avenir est encore incertain. Mais ce sont les deux clubs du nord de Londres qui ont une longueur d’avance dans ce dossier. L’OL avait déjà rejeté une offre de 40 M€ des Gunners l’été dernier, mais ils pourraient revenir à la charge lors de ce mercato, avec une proposition à hauteur de 25 M€ cette fois-ci. Enfin, Tottenham serait très emballé à l’idée de réunir Aouar et Ndombele, recruté en 2019, un duo qui avait très bien fonctionné du côté du Groupama Stadium.