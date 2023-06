PSG : Jérôme Rothen critique le choix Nagelsmann-Henry

C’est l’info XXL que nous vous avons dévoilée en exclusivité hier. Pour remplacer Christophe Galtier, le Paris Saint-Germain pense au duo Julian Nagelsmann-Thierry Henry. Et visiblement, ça a fait réagir Jérôme Rothen qui a critiqué la façon de faire du club de la capitale.

La suite après cette publicité

« Encore une fois le PSG fait les choses à l’envers. L’entraîneur est encore là. Il y a des joueurs qui vont signer. Il y a Campos qui travaille sur un effectif, qui n’est pas au courant et qui ne veut pas de Nagelsmann. C’est du grand n’importe quoi ! (…) J’ai aussi quelques infos. Ce duo est irrationnel. Nagelsmann, des discussions, pas de problème. Henry n’a pas de discussion avec les Qataris, il n’y a pas eu de proposition. Si on doit parler éventuellement de ce duo qui va être mis en place, moi je dis pourquoi pas. Mais on dit la même chose tous les ans », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.

À lire

PSG : Doha a choisi Julian Nagelsmann !