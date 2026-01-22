Dro Fernandez toujours en salle d’attente à Barcelone

Depuis qu’il a annoncé son départ à Hansi Flick et à son club, Dro Fernandez doit se sentir bien seul. Il a été mis au placard de l’équipe première et s’entraîne de son côté, pendant que le reste du groupe disputait hier la 7e journée de Ligue des Champions du côté de Prague (victoire 4-2 des Blaugranas).

Le milieu offensif de 18 ans attend son heure pour décoller en direction de Paris. D’après Sport, les discussions entre le Barça et le PSG devraient se poursuivre tout au long de la semaine avant de trouver un accord sur le paiement intégral de la clause libératoire. Après cela, il pourra s’engager officiellement avec sa nouvelle équipe.