Menu Rechercher
Commenter 11
Liga

Dro Fernandez toujours en salle d’attente à Barcelone

Par Maxime Barbaud
1 min.
Dro Fernández @Maxppp

Depuis qu’il a annoncé son départ à Hansi Flick et à son club, Dro Fernandez doit se sentir bien seul. Il a été mis au placard de l’équipe première et s’entraîne de son côté, pendant que le reste du groupe disputait hier la 7e journée de Ligue des Champions du côté de Prague (victoire 4-2 des Blaugranas).

La suite après cette publicité

Le milieu offensif de 18 ans attend son heure pour décoller en direction de Paris. D’après Sport, les discussions entre le Barça et le PSG devraient se poursuivre tout au long de la semaine avant de trouver un accord sur le paiement intégral de la clause libératoire. Après cela, il pourra s’engager officiellement avec sa nouvelle équipe.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Ligue 1
Barcelone
PSG
Dro Fernández

En savoir plus sur

Liga Liga
Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Barcelone Logo Barcelone
PSG Logo Paris Saint-Germain
Dro Fernández Dro Fernández
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier