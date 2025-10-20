PSG : Luis Enrique s’enflamme pour Willian Pacho

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2024 dans l’anonymat le plus complet, Willian Pacho s’est immédiatement imposé comme un taulier de la défense parisienne. L’Équatorien de 24 ans a d’ailleurs été l’un des éléments clés du succès parisien en Ligue des Champions. Le club de la capitale est d’ailleurs ravi de ses prestations et s’apprête à le prolonger. De son côté, Luis Enrique n’a pas caché sa joie de l’avoir dans son effectif.

« On a recruté Pacho parce qu’on le connaissait. Nous sommes contents quand il y a des joueurs comme Pacho qui arrivent et sont performants dès le premier match. Ce n’est pas normal. C’est joli. Il est très jeune, il peut améliorer beaucoup de choses. Il doit s’améliorer dans des situations défensives. On est content. Il a la mentalité dont a besoin un joueur pour être décisif. On veut continuer sur ce chemin tous ensemble », a-t-il confié en conférence de presse.

