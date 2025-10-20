Menu Rechercher
Commenter 5
Ligue des Champions

PSG : Luis Enrique s’enflamme pour Willian Pacho

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Willian Pacho au PSG @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
Leverkusen PSG
parionssport
1 4.90 N 4.40 2 1.54 100€ Bonus Voir sur CANAL+ FOOT

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2024 dans l’anonymat le plus complet, Willian Pacho s’est immédiatement imposé comme un taulier de la défense parisienne. L’Équatorien de 24 ans a d’ailleurs été l’un des éléments clés du succès parisien en Ligue des Champions. Le club de la capitale est d’ailleurs ravi de ses prestations et s’apprête à le prolonger. De son côté, Luis Enrique n’a pas caché sa joie de l’avoir dans son effectif.

La suite après cette publicité

« On a recruté Pacho parce qu’on le connaissait. Nous sommes contents quand il y a des joueurs comme Pacho qui arrivent et sont performants dès le premier match. Ce n’est pas normal. C’est joli. Il est très jeune, il peut améliorer beaucoup de choses. Il doit s’améliorer dans des situations défensives. On est content. Il a la mentalité dont a besoin un joueur pour être décisif. On veut continuer sur ce chemin tous ensemble », a-t-il confié en conférence de presse.

Suivez les chocs de la 3ᵉ journée de Ligue des champions sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Willian Pacho

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Willian Pacho Willian Pacho
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier