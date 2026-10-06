Julian Alvarez provoque une nouvelle guerre en coulisses

Julian Alvarez a pu profiter de cette trêve pour respirer un peu. Loin du contexte difficile de Madrid, où les supporters colchoneros l’ont conspué malgré un léger retour au calme lors des derniers matchs, l’attaquant argentin a d’ailleurs inscrit son premier but de la saison, lors de la lourde victoire de sa sélection face au Burkina Faso (7-0). L’occasion de prendre un peu de confiance en vue des prochaines échéances importantes de l’Atlético, avec un Diego Simeone qui compte toujours autant sur lui malgré le feuilleton de l’été.

La suite après cette publicité

Pour autant, son avenir au Metropolitano semble encore incertain. Le FC Barcelone a déjà fait savoir qu’il ne repassera pas à l’attaque pour lui, d’autant plus que l’explosion de Raphinha au poste de numéro 9 et les bonnes prestations des autres joueurs offensifs de l’équipe sur ce début de saison lui ferment clairement la porte. Les intentions d’Arsenal, intéressé cet été, sont encore inconnues.

La suite après cette publicité

Se rabibocher avec l’Atlético

Et AS explique que l’attaquant de l’Atlético est au coeur d’une nouvelle bataille en coulisses. Cette fois elle ne concerne pas le club madrilène ou le FC Barcelone, mais le monde des agents. Et pour cause, le média indique que Julian Alvarez a mis fin à sa collaboration avec son agent historique Fernando Hidalgo, qui avait été très critiqué par les dirigeants de l’Atlético notamment. Pour beaucoup d’observateurs, c’est d’ailleurs l’agent qui a forcé la main de son client pour provoquer un départ. Plusieurs agents se livrent donc une bataille pour le récupérer.

Et c’est Javier Pastore, son compatriote, qui serait en pole position, lui qui gère déjà les intérêts de joueurs comme Enzo Fernandez. L’ancien joueur du PSG a donc de grandes chances de récupérer le joueur, sous contrat à Madrid jusqu’en 2030. L’objectif de ce changement d’agent est principalement de se réconcilier avec l’Atlético de Madrid et ses dirigeants. La relation entre le joueur et ses dirigeants s’était considérablement dégradée, et ce n’est évidemment pas une situation idéale pour les deux parties. Il y a donc clairement volonté de réconciliation, surtout du côté du joueur. En vue d’un transfert dans un avenir proche ? On le saura bientôt…