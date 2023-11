PSG-MHSC : la réaction à chaud d’Ousmane Dembélé

Ses débuts ont été clivants aux yeux de plusieurs supporters parisiens. Incapables de marquer son premier but avec le PSG, Ousmane Dembélé a réalisé des débuts mi-figue mi-raisin. Ce vendredi, l’ancien du Barça a réalisé l’un de ses meilleurs matches sous ses nouvelles couleurs. Percutant, précis et diablement efficace, il n’aura manqué qu’un but au natif de Vernon pour parachever une performance très aboutie.

La suite après cette publicité

Interrogé à l’issue de la rencontre au micro de Prime Vidéo, Dembouz a fait part de sa satisfaction malgré son mutisme face au but : «on a fait un très bon match. On voulait prendre ce match au sérieux pour être leader avant les autres. On s’est bien préparés avant le grand match contre Milan en Ligue des Champions. On se connait de mieux en mieux, ça fait des mois que nous jouons ensemble. On joue ensemble depuis des mois et le coach nous donne des consignes qu’on essaye d’appliquer en match. Ca ne me pèse pas. Je suis très content de mon match mais il ne me manque que ce but.»