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Coupe du Monde

Argentine : vers un nouveau forfait de taille face à l’Algérie

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Emiliano Martinez, le gardien de l'Argentine. @Maxppp
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C’est l’une des grandes affiches de cette Coupe du Monde 2026. Dans la nuit de mardi à mercredi, l’Argentine, championne du monde en titre, affronte l’Algérie, de retour en Coupe du Monde après 12 ans d’absence. Pour l’Argentine, il faudra bien rentrer dans la compétition et ne pas réitérer les débuts manqués du Mondial 2022 (défaite face à l’Arabie saoudite).

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Et pour cette rencontre, en plus de Tagliafico, l’Argentine pourrait bien être privée d’un joueur important : Emiliano Martinez. Selon la télévision argentine, qui a filmé la séquence, le gardien d’Aston Villa, toujours gêné à la main, a semblé très grimaçant à la fin de la séance d’entraînement. Ce vendredi, il avait enlevé pour la première fois son attelle mais sa blessure à l’annulaire de la main droite ne semble pas évoluer positivement. La presse du pays explique qu’il pourrait bien manquer le premier match pour ne pas prendre de risque et Gerónimo Rulli le remplacerait ainsi…

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