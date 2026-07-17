Atlético de Madrid : Diego Simeone a trouvé l’attaquant qui remplacerait Julian Alvarez !

Julian Alvarez réussira-t-il à réaliser son rêve de jouer pour le FC Barcelone ? L’attaquant argentin tentera dans un premier temps de soulever sa deuxième Coupe du Monde consécutive dimanche prochain, ensuite, il pourra se consacrer entièrement à régler son avenir. Pour rappel, l’Araignée a rembarré Arsenal et le Paris Saint-Germain et ne veut qu’aller chez les Blaugranas. Pour le moment, la situation n’a pas trop bougé, les présidents des deux clubs se renvoyant la balle par médias interposés.

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«Évidemment, nous n’allons pas danser sur la musique de qui que ce soit, c’est nous qui donnerons le rythme. Nous avons fait une offre formelle. Elle n’est pas illimitée et, le moment venu, nous dirons jusqu’à quand elle restera valable», déclarait Joan Laporta il y a quelques jours. Hier, son homologue madrilène, Enrique Cerezo, lui a répondu en marge de la finale de la Coupe du Monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine.

Simeone serait tombé amoureux d’un crack de la Roja

«Joan Laporta est un bon ami, c’est un excellent président et il sait très bien, comme vous le savez d’ailleurs, où Julián Álvarez va jouer la saison prochaine. Je pense que dans la vie, on fait tous des erreurs, n’est-ce pas ? Il a commis un faux pas (quand Alvarez a déclaré son envie de partir, ndlr), tout comme moi avec Jesús López. Dans la vie, à part certaines choses que vous connaissez, tout peut être pardonné. Je te le répète encore une fois. Julian Álvarez est un joueur de l’Atlético de Madrid et il restera un joueur de l’Atlético de Madrid.»

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La situation pourra-t-elle se débloquer ? Le journaliste de l’émission El Chiringuito, Jota Jordi, a fait une révélation qui pourrait bien relancer ce dossier. « On me dit qu’il y a un joueur qui plait beaucoup à l’Atlético de Madrid et surtout à Diego Simeone. Il y a déjà eu des contacts. Ces contacts ont été très positifs et qui vont s’intensifier dès lundi prochain. Le joueur, c’est Oyarzabal. On me dit que Simeone est amoureux de lui. On me dit que ça va aller au bout au cas où Alvarez s’en va. » Pour rappel, l’Espagnol fait partie des meilleurs buteurs de cette Coupe du Monde 2026 avec 5 buts inscrits en 7 matches et sort d’une bonne saison 2025/2026 avec la Real Sociedad (15 buts, 4 passes décisives en 34 matches).