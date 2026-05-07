Bayern-PSG : la grosse colère de Joshua Kimmich

Hier soir, le Bayern Munich espérait mieux face au Paris Saint-Germain. Mais un but d’Ousmane Dembélé en début de rencontre a corsé les choses. Malgré la réduction du score du buteur Harry Kane en fin de rencontre, les Allemands ont été éliminés (1-1, 5-6 aux scores cumulés). Auteurs d’une belle saison, les joueurs de Vincent Kompany s’arrêtent là.

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Après le coup de sifflet final, Harry Kane était anéanti selon Bild. Le média allemand ajoute que Joshua Kimmich, lui, s’est dirigé tout droit vers l’arbitre Monsieur João Pinheiro. Furieux, le Bavarois lui a adressé quelques mots et a écopé d’un carton jaune.