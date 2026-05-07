Menu Rechercher
Commenter 26
Ligue des Champions

Bayern-PSG : la grosse colère de Joshua Kimmich

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Bayern PSG @Maxppp
Bayern Munich 1-1 PSG

Hier soir, le Bayern Munich espérait mieux face au Paris Saint-Germain. Mais un but d’Ousmane Dembélé en début de rencontre a corsé les choses. Malgré la réduction du score du buteur Harry Kane en fin de rencontre, les Allemands ont été éliminés (1-1, 5-6 aux scores cumulés). Auteurs d’une belle saison, les joueurs de Vincent Kompany s’arrêtent là.

La suite après cette publicité

Après le coup de sifflet final, Harry Kane était anéanti selon Bild. Le média allemand ajoute que Joshua Kimmich, lui, s’est dirigé tout droit vers l’arbitre Monsieur João Pinheiro. Furieux, le Bavarois lui a adressé quelques mots et a écopé d’un carton jaune.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (26)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Bayern Munich
Joshua Kimmich

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Joshua Kimmich Joshua Kimmich
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier