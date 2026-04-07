Chelsea : Enzo Fernández met le vestiaire sous haute tension

Enzo Fernández est toujours dans l’impasse à Chelsea. Suspendu par son entraîneur Liam Rosenior en raison de ses déclarations sur le Real Madrid, le milieu argentin était écarté du groupe pour le match de FA Cup contre Port Vale et pour le choc de dimanche prochain face à Manchester City. «C’est décevant qu’Enzo s’exprime ainsi. Je n’ai rien de négatif à dire à son sujet, mais une ligne a été franchie, une ligne qui concerne notre culture et ce que nous voulons construire», avait déclaré l’ex-manager de Strasbourg.

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Et cette suspension est en train de fragiliser le vestiaire du club londonien. Alors qu’une partie pointait déjà du doigt l’attitude de l’Argentin après les récentes défaites, ses partenaires ont tout de même demandé au coach, Liam Rosenior, de revenir sur sa décision, soulignant l’importance d’Enzo pour les ambitions du club, d’après la journaliste Veronica Brunati, proche de la sélection argentine. Car ce choc contre les Skyblues sera décisif pour une qualification en Ligue des Champions, à sept journées de la fin de saison.

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Enzo Fernández souhaite rester à Chelsea

Malgré la suspension, Enzo Fernández se concentre pourtant sur son avenir à Chelsea. Malgré les déclarations sur le Real Madrid, ses représentants privilégient une prolongation de contrat, avec une revalorisation qui reflète pleinement son rôle clé au sein de l’équipe. L’objectif est donc de lui sécuriser une place centrale et reconnue dans le projet sportif du club, est-il rappelé. Et bien que plusieurs clubs surveillent la situation de l’Argentin de près après cette mise à l’écart, Liam Rosenior ne reviendra pas sur sa décision.

Pour le moment, il semble peu probable qu’Enzo Fernández soit aligné contre Manchester City. Tant le joueur que son entourage partagent le même pessimisme concernant sa disponibilité pour ce rendez-vous, car le manager des Blues tient à ce que sa suspension soit maintenue. Chelsea devra donc se passer de son international argentin pour ce grand rendez-vous, en attendant la suite pour sa réintégration et son avenir à Londres, bien que le joueur soit attaché au club. Mais malgré le contexte tendu, Liam Rosenior se veut très ferme.