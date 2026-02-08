Liverpool - Manchester City : les compositions officielles

Ce dimanche, c’est la 25e journée de la Premier League 2025/2026 avec un choc entre Liverpool et Manchester City. À domicile, les Reds s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Alisson Becker qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Dominik Szoboszlai, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk et Milos Kerkez. Ryan Gravenberch et Alexis MacAllister composent l’entrejeu avec Florian Wirtz un cran plus haut. En pointe, Hugo Ekitiké est épaulé par Mohamed Salah et Cody Gakpo.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Sky Blues s’articulent dans un 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma dans les cages derrière Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi et Rayan Aït-Nouri. Le milieu de terrain est assuré par Bernardo Silva et Nico O’Reilly avec Rdori en sentinelle. Devant, Erling Haaland est soutenu par Omar Marmoush et Antoine Semenyo. Rayan Cherki et Phil Foden débutent sur le banc.

Les compositions

Liverpool : Becker - Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Mac Allister - Salah, Wirtz, Gakpo - Ekitiké

La suite après cette publicité

Manchester City : Donnarumma - Nunes, Khusanov, Guéhi, Aït-Nouri - Silva, Rodri, O’Reilly - Semenyo, Haaland, Marmoush