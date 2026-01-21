OM : coup dur pour Emerson !

Coup dur pour Emerson Palmieri et l’OM. Le latéral gauche ne pourra pas affronter Liverpool ce mercredi en Ligue des Champions. Le club olympien a communiqué l’absence, et probablement pour plusieurs semaines, de son latéral gauche, convaincant depuis le début de saison.

«L’Olympique de Marseille informe qu’Emerson Palmieri s’est blessé lors de la dernière séance d’entraînement. Les examens médicaux réalisés ont révélé une lésion à la cuisse gauche. La durée de son indisponibilité sera évaluée en fonction de l’évolution clinique et fera l’objet d’un suivi quotidien par le staff médical du club. L’Olympique de Marseille apporte tout son soutien à Emerson et mettra tout en œuvre pour accompagner son retour à la compétition dans les meilleures conditions», peut-on lire. Le joueur de 31 ans avait jusqu’alors débuté tous les matches de LdC hormis un, pour cause de suspension.