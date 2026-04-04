Atlético de Madrid - FC Barcelone : les compositions probables

Le Metropolitano s’apprête à accueillir un duel au sommet ce samedi soir lors de la 30 journée de Liga (21h00). L’Atlético de Madrid (4e) et le FC Barcelone (leader) se retrouvent encore une fois cette saison pour un duel qui s’annonce explosif. Après avoir déjà été opposés à trois reprises — en championnat et en demi-finale de la Coupe du Roi — les deux géants espagnols vont s’affronter à nouveau trois fois en seulement dix jours. Entre le match retour à Madrid ce samedi et les quarts de finale de la Ligue des Champions. Les précédentes confrontations ont déjà offert leur lot de tension, de suspense et de spectacle, avec une victoire madrilène à l’aller en Coupe suivie d’une réaction barcelonaise au retour (synonyme d’élimination). Côté madrilène, Diego Simeone entend bien poursuivre son objectif principal : concurrencer le Barça et le Real Madrid dans le haut du tableau. Toutefois, l’Atlético devra composer avec plusieurs absences importantes, notamment Jan Oblak, Marcos Llorente ou encore Pablo Barrios. Malgré ces coups durs, l’objectif reste clair dans la capitale espagnole. Il va falloir s’imposer à tout prix pour lancer cette série de confrontations face aux hommes de Hansi Flick. Par ailleurs, le coach argentin devra composer avec Robin Le Normand et David Hancko derrière, ainsi que Matteo Rugerri et Nahuel Molina sur les couloirs. Koke et Alex Baena se positionneraient en soutien de l’attaque.

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Giuliano Simeone ainsi que le Français Antoine Griezmann et Ademola Lookman pourraient former un trio derrière Julian Alvarez en pointe. Alexander Sorloth restera disponible pour rentrer. En Catalogne, quelques ajustements pourraient être effectués. Toujours privé de Frenkie de Jong dans l’entrejeu et désormais de Raphinha, blessé au biceps fémoral et indisponible pour environ cinq semaines, le FC Barcelone doit revoir ses plans. L’entraîneur — Hansi Flick — pourrait confier le couloir gauche à Marcus Rashford, même si Dani Olmo reste une alternative crédible. Tout comme les deux joueurs, Christensen est forfait. En revanche, les retours de Jules Koundé et Alejandro Balde apportent des solutions défensives sur les côtés, même s’ils devraient débuter sur le banc après leur blessure. Dans la cage, Joan Garcia prendrait place. Derrière, Ronald Araújo pourrait être aligné à droite aux côtés de Pau Cubarsí, Gerard Martín et João Cancelo à l’opposé, malgré la fatigue liée à son retour de sélection. Au milieu de terrain, Hansi Flick pourrait compter sur le duo Marc Bernal – Pedri, car cela semble être la meilleure option afin d’apporter du dynamisme. Lamine Yamal et Fermín Lopez pourraient être en soutien de l’attaque. Enfin, Ferran Torres serait préféré à Robert Lewandowski. En effet, le Valencien a été choisi dans le onze lors des deux demi-finales de la Coupe du Roi face aux Colchoneros, bien que le Polonais ait été absent au retour au Spotify Camp Nou.