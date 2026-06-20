CdM 2026 : Roy Keane saccage le comportement des femmes de footballeurs

Roy Keane fait parler de lui durant la Coupe du Monde 2026. Après la rencontre entre l’Angleterre et la Croatie (4-2), l’ancien joueur de Manchester United a clairement critiqué les WAGs (Wives And Girlfriends, se traduisant par épouses et petites amies qui descendent des tribunes et portent le maillot de leur partenaire avec leur nom dans le dos). Sur le podcast "The Overlap", Keane s’est même montré très cash à ce sujet.

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« Les enfants, ça va, mais les épouses et partenaires qui portent leurs maillots… Waouh » a-t-il lancé, avant d’ajouter. « Un an plus tard, ils sont séparés, la plupart d’entre eux. On sait à qui vous êtes mariée ». Les personnes concernées durant le Mondial ne vont certainement pas apprécier cette vague de colère…