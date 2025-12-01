Menu Rechercher
L’OL a bouclé la vente de Saël Kumbedi

Kumbedi @Maxppp

Durant le dernier mercato d’été, Saël Kumbedi (20 ans) a quitté l’OL pour rejoindre Wolfsbourg sous la forme d’un prêt. Le club français avait communiqué les détails de cet accord : « l’Olympique Lyonnais informe du prêt payant de Saël Kumbedi au VfL Wolfsburg jusqu’à la fin de la saison, moyennant une indemnité d’1 M€ assortie d’une option d’achat fixée à 6 M€, auxquels pourront s’ajouter 2 M€ de bonus ainsi qu’un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value future. »

Et depuis hier, le latéral droit est un joueur de Wolfsbourg. En effet, le club allemand pouvait lever l’option d’achat du Français à partir du moment où il aurait joué 5 matches de championnat en tant que titulaire en passant au moins 45 minutes sur le pré. Ce qui est chose faite depuis hier avec son match face à Francfort. Kumbedi, qui a réalisé des débuts encourageants en Bundesliga (6 matches, 3 passes décisives), quitte donc l’OL, qui va recevoir un chèque global de 7 M€ sans compter les 2 M€ de bonus.

