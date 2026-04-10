Menu Rechercher
Commenter 3
Ligue des Champions

PSG : Bradley Barcola de retour face à Liverpool ?

Par Tom Courel
1 min.
Bradley Barcola @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
Liverpool PSG
winamax
1 2.15 N 4.50 2 2.45 100€ remboursés Voir sur CANAL+ FOOT

La pelouse d’Anfield fait rêver certains joueurs. Par ailleurs, Bradley Barcola pourrait bien la fouler lors du quart de finale retour de Ligue des Champions face à Liverpool mardi soir. En effet, celui-ci était absent du rectangle vert lors de la victoire du PSG (2-0), mais l’attaquant semble prêt à faire son retour. Comme l’indique L’Équipe, l’international français s’est présenté jeudi au Campus pour poursuivre ses soins avec un objectif clair : figurer dans le groupe parisien contre les Reds. Son retour n’est pas clairement évoqué par le club de la capitale, mais il paraît proche.

La suite après cette publicité

En ce qui concerne les autres joueurs présents à l’infirmerie, plus de peur que de mal. Willian Pacho souffrait de douleurs musculaires après la rencontre de Ligue des Champions au Parc des Princes. Puis, il y a aussi le pied ensanglanté par des cloques pour le jeune Warren Zaïre-Emery. En fin de compte, ces deux petites failles restent mineures. Pas de quoi s’inquiéter sur la présence des deux joueurs en Angleterre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Liverpool
Bradley Barcola

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Liverpool Logo Liverpool FC
Bradley Barcola Bradley Barcola
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier