PSG : Bradley Barcola de retour face à Liverpool ?

La pelouse d’Anfield fait rêver certains joueurs. Par ailleurs, Bradley Barcola pourrait bien la fouler lors du quart de finale retour de Ligue des Champions face à Liverpool mardi soir. En effet, celui-ci était absent du rectangle vert lors de la victoire du PSG (2-0), mais l’attaquant semble prêt à faire son retour. Comme l’indique L’Équipe, l’international français s’est présenté jeudi au Campus pour poursuivre ses soins avec un objectif clair : figurer dans le groupe parisien contre les Reds. Son retour n’est pas clairement évoqué par le club de la capitale, mais il paraît proche.

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En ce qui concerne les autres joueurs présents à l’infirmerie, plus de peur que de mal. Willian Pacho souffrait de douleurs musculaires après la rencontre de Ligue des Champions au Parc des Princes. Puis, il y a aussi le pied ensanglanté par des cloques pour le jeune Warren Zaïre-Emery. En fin de compte, ces deux petites failles restent mineures. Pas de quoi s’inquiéter sur la présence des deux joueurs en Angleterre.