Un duel Aston Villa - Newcastle pour Callum Wilson

Si son club de Bournemouth a été relégué en Championship à l’issue de la saison précédente, Callum Wilson (28 ans) continue d’attiser les convoitises de plusieurs clubs de Premier League. L’attaquant international anglais arrivé chez les Cherries il y a six ans maintenant ne serait, selon Sky Sports, pas loin de s’engager avec une formation de l’élite anglaise.

Alors qu’une offre de près de 17 M€ d’Aston Villa a été refusée vendredi dernier, les dirigeants des Villans auraient augmenté leur offre et proposeraient désormais près de 24 M€. Mais selon le quotidien anglais, il ne serait pas seul sur le dossier. Newcastle aurait proposé près de 23 M€ pour le natif de Coventry. Si pour l’instant Bournemouth n’a pas donné suite à ces offres, les chances de voir Callum Wilson dans l’élite anglaise cette saison sont de plus en plus importantes.