Liga : Villarreal vient à bout du Celta

Au tour du Celta et de Villarreal de faire leur retour à la compétition. Les deux équipes se rencontraient ce samedi dans le cadre de la 28e journée de Liga et c'est le Sous-marin Jaune qui l'a emporté de justesse grâce à un but de Trigueros dans le temps additionnel (90e+1).

Villarreal réalise une belle opération au classement en grattant une place et revient surtout à 5 points des places qualificatives à la prochaine Ligue des Champions. Le club galicien va lui en revanche devoir continuer à lutter pour sa survie. Il n'a qu'un point d'avance sur le premier relégable Majorque.