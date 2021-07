National 1, D1 Arkema, D1 futsal : les décisions de la FFF sont tombées

En début d’après-midi, Le Parisien révélait une partie des décisions du Comité Exécutif de la FFF concernant le sort des championnats suspendus en raison du second confinement, et notamment du National 1. Une information qui vient d’être officialisée par la FFF. Ainsi, l’US Boulogne CO, le FC Bastia-Borgo et l’US Créteil Lusitanos sont bien maintenus en National 1. Le SC Lyon descend néanmoins en National 2 tandis que Sedan fait son retour en National 1. Chez les féminines, GPSO 92 Issy-les-Moulineaux est maintenu en D1 Arkema. Enfin, le club champion de France de futsal, l’ACCS Asnières-Villeneuve-la-Garenne 92, est bien rétrogradé administrativement.

La suite après cette publicité

«Le Comité exécutif de la Fédération Française de Football, réuni mardi 13 juillet matin à Paris, a statué sur la composition des championnats de National 1, D1 Arkema et D1 futsal pour la saison 2021-2022. Les décisions du Comex, mises en œuvre par les commissions d’organisation des compétitions concernées, doivent être entérinées jeudi 15 juillet par le Bureau exécutif de la Ligue du Football Amateur (BELFA). À la suite de la saison blanche provoquée par l’épidémie de la Covid-19 sans aucune montée ni descente dans les divisions inférieures, les championnats de National 1, de D1 Arkema et de D1 futsal n’avaient pas le nombre de clubs requis. Le Comex a privilégié une solution homogène pour combler ces vacances, en application du règlement de chacun de ces championnats. En vertu des règlements en vigueur, deux principes ont guidé ses choix : le repêchage des équipes relégables à l’issue de la saison 2020-2021, à l’exception de la dernière équipe classée qui ne peut être repêchée (articles 5 et 6 de National 1, D1 Arkema et D1 futsal), et l’accession du meilleur club de la division inférieure à l’issue du dernier classement homologué, celui de la saison 2019-2020. Les décisions du Comex entraînent les conséquences suivantes sur les championnats concernés, sous réserve de l’accord des clubs concernés et de l’avis favorable de la DNCG», indique le communiqué de la FFF.

National 1

Repêchages : US Boulogne CO, FC Bastia-Borgo, US Créteil Lusitanos

Accession : CS Sedan-Ardennes

Relégation : SC Lyon

Division 1 Arkema

Repêchage : GPSO 92 Issy-les-Moulineaux

Accession : AS Saint-Étienne

Relégation : Le Havre AC

Division 1 futsal

Repêchage : UJS Toulouse*

Accessions : Étoile Lavalloise, Kingersheim Futsal

Relégation : FC Chavanoz

Rétrogradations administrativement sur décision de la DNCG : ACCS Asnières-Villeneuve-la-Garenne 92, Garges Djibson

*L’UJS Toulouse et le Toulouse Métro FC, pensionnaires de la D1 futsal en 2020-2021, fusionnent pour la prochaine saison. Le championnat de D1 futsal comptera dix clubs en 2021-2022.