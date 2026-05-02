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Premier League

Le Barça a un nouveau concurrent de poids pour Bernardo Silva

Par Allan Brevi
1 min.
Bernardo Silva @Maxppp

Bernardo Silva vit actuellement les dernières semaines de son aventure à Manchester City, alors que son avenir reste encore totalement incertain. Le milieu portugais, dont le souhait prioritaire reste de rejoindre le FC Barcelone, attend toujours que la situation se décante entre son agent Jorge Mendes et la direction catalane menée par Deco, qui demande encore du temps pour structurer son futur mercato.

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Dans ce contexte d’attente, Galatasaray tente de s’immiscer dans le dossier avec une proposition particulièrement ambitieuse. Selon plusieurs médias turcs, le club stambouliote aurait transmis une offre autour d’un contrat de trois ans et d’un montant global estimé à 50 millions d’euros, dans l’idée de poursuivre son projet de montée en puissance aux côtés de joueurs comme Victor Osimhen, Leroy Sané ou encore Gündoğan. Une offensive financière importante, même si Bernardo Silva, pour l’instant, privilégie toujours un avenir au Barça.

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