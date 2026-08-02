Atlético de Madrid : le constat inquiétant d’un cadre avant la reprise

Après une première saison réussie sous les couleurs de l’Atlético de Madrid, David Hancko veut désormais franchir un nouveau cap avec les Colchoneros. Le défenseur central slovaque, rapidement devenu un élément important du système de Diego Simeone avec le plus grand nombre de minutes disputées dans l’effectif la saison passée, garde toutefois les pieds sur terre. Malgré l’ambition de décrocher enfin un trophée, il sait que la concurrence sera encore féroce.

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Interrogé après la rencontre amicale face à Manchester United, Hancko n’a pas caché son envie de voir l’Atlético concrétiser ses efforts cette saison. « Ce serait incroyable de gagner quelque chose cette année, mais on sait que ce sera difficile, ce sera encore une saison compliquée », a-t-il expliqué. Le défenseur a également rappelé que le groupe n’était pas encore au complet après la Coupe du Monde et que l’objectif sera d’abord de retrouver rapidement une cohésion collective avant le début des échéances officielles.