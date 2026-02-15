Vinicius Jr cartonne sans Kylian Mbappé, le plan de Manchester United pour le mercato estival

La presse espagnole applaudit le Real Madrid de Vinicius

Madrid tombe amoureux, affiche AS en une. Le Real Madrid d’Arbeloa s’est imposé 4-1 contre la Real Sociedad au Bernabéu, enchaînant une 8ᵉ victoire consécutive en Liga et prenant la tête pour au moins 48h avant Barça-Gérone. Sans Mbappé, c’est Vinicius qui a porté le costume pailleté devant avec un doublé sur deux penalties provoqués. Gonzalo Garcia a ouvert le score et Valverde a aussi marqué en envoyant un missile. Si Vini a brillé, il n’a pas été le seul puisque Trent a fait un gros match, au point que Marca se demande si "Beckham est revenu au Bernabeu ?" Le latéral droit du Real Madrid a enfin convaincu au Bernabéu lors de la victoire 4-1 contre la Real Sociedad, avec une passe décisive millimétrée pour l’ouverture du score de Gonzalo García, écrit Marca. Trent apporte une variante offensive différente, qui fait temporairement oublier ses lacunes défensives masquées par Valverde. Dans un Madrid qui tourne bien en Liga, Trent incarne le talent individuel qui fait la différence, a ajouté le quotidien espagnol. Le Bernabéu, sceptique après de nombreuses blessures, a acclamé Alexander Arnold hier.

Manchester United prépare l’après Casemiro

D’après le Manchester Evening News, Manchester United prépare un mercato estival animé pour reconstruire son milieu de terrain après le départ annoncé de Casemiro en fin de saison. Malgré une saison solide du Brésilien, son absence expose la fragilité du secteur, notamment avec les difficultés d’adaptation de Manuel Ugarte à la Premier League. Les départs probables de Rashford et Sancho libèreront des fonds, et le club vise des joueurs qui ont l’expérience de la Premier League pour éviter les erreurs passées. Des cibles comme Elliot Anderson, Adam Wharton, Carlos Baleba ou Sandro Tonali sont évoquées, mais aucune ne remplace parfaitement les qualités défensives de Casemiro. United pourrait élargir ses recherches au marché étranger, tout en se méfiant des hausses de prix post-Coupe du monde, pour trouver un remplaçant fiable à long terme.

Le FC Barcelone met la pression aux instances

"Le Barça dit STOP" titre le Mundo Deportivo. Le FC Barcelone a envoyé une lettre officielle à la fédération espagnole, au Comité technique des arbitres, au responsable du VAR et au directeur juridique pour dénoncer la répétition d’erreurs arbitrales jugées préjudiciables et le manque de critère homogène. Le club a joint de nombreuses images d’actions des deux dernières saisons pour illustrer des décisions différentes sur des situations similaires : comme notamment la situation du carton rouge de De Jong face au Real et l’absence de rouge pour Giuliano Simeone sur une faute identique sur Baldé. Barcelone pointe aussi l’usage «inquiétant» de la technologie avec des buts annulés de Lewandowski et Lamine Yamal à la Real Sociedad, puis de Pau Cubarsí contre l’Atletico, avec des lignes de hors-jeu jugées discutables et des explications jugées insuffisantes. Le club critique enfin les appels à la VAR non cohérents et exige une révision urgente des critères pour garantir l’uniformité des décisions, l’égalité de traitement entre clubs, la transparence et la crédibilité des compétitions organisées par la fédération espagnole.