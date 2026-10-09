Espagne : un motard meurt dans une collision avec une voiture où se trouvait la fille de Luis Enrique

Un motard est décédé jeudi soir après une collision avec une voiture sur la route nationale 332, à hauteur de la commune d’Oliva, dans la province de Valence, en Espagne. L’accident s’est produit aux alentours de 20 heures, a annoncé le Centre d’information et de coordination des urgences, cité par l’agence EFE. À bord du véhicule se trouvait notamment Sira Martínez, cavalière reconnue et fille de Luis Enrique, l’entraîneur du Paris Saint-Germain.

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Le conducteur de la voiture, un célèbre cavalier britannique, fait l’objet d’une enquête afin de déterminer les circonstances exactes du drame. Selon les responsables de l’investigation, il n’a été contrôlé positif ni à l’alcool ni aux stupéfiants. Il reste toutefois mis en cause dans l’attente des conclusions de l’enquête. À ce stade, aucun autre détail n’a été communiqué concernant les circonstances précises de la collision.