Kylian Mbappé fait toujours polémique au Real Madrid

C’est un nouveau galactique que se prépare à accueillir le Real Madrid dans les semaines à venir. Sans surprise pour personne, le Bondynois a déjà officialisé son départ du Paris Saint-Germain, et il va bien s’engager avec le club de la capitale espagnole. Une recrue qui fait logiquement plaisir à une majorité de supporters de l’écurie qui aura l’opportunité de rajouter une 15e Ligue des Champions à son palmarès le 1er juin prochain.

Mais il y a tout de même quelques réfractaires. Pour des raisons sportives notamment, puisque beaucoup estiment que l’arrivée de Mbappé n’est pas forcément nécessaire, et que la direction madrilène devrait plutôt privilégier l’arrivée d’un numéro 9 de métier. D’autres ont aussi un peu peur de son attitude et de possibles problèmes qu’il pourrait causer dans le cas où les choses venaient à mal se passer. Ces dernières heures, plusieurs nouvelles voix assez importantes se sont exprimées contre le Français en Espagne.

Des critiques à tout va

« Je ne lui vois pas ce caractère de leader. Il n’a pas cette ambition qu’ont eu d’autres stars avec qui j’ai joué. Le match de Dortmund m’a fait voir qu’il n’a pas ce caractère. Beaucoup de grands joueurs ne l’ont pas. Pour moi, c’était une déception la demi-finale de Mbappé, même le match aller de quarts. C’était le moment pour lui de prouver », a ainsi lancé Guti, grand nom du Real Madrid, sur le plateau de El Chiringuito de Jugones.

Du côté de Marca, journal de référence à Madrid et en Espagne, on s’en prend aussi au joueur. «Mbappé est un exemple que même toutes les sommes d’argent possibles dans ton compte en banque et tous les luxes que cela te permet, ne te donnent pas accès aux meilleurs conseils pour faire les choses correctement. Mbappé part de Paris sans les honneurs qu’il mérite et il va arriver à Madrid dans une certaine indifférence», peut-on lire dans un article publié ce lundi. « Mbappé a acheté les applaudissements des ultras du PSG après avoir mangé avec eux », a lancé le journaliste Edu Pidal sur Onda Cero. Ambiance…