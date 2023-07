James Trafford quitte Manchester City pour Burnley

La suite après cette publicité

Véritable révélation de la sélection anglaise Espoirs lors de son sacre final au Championnat d’Europe de leur catégorie cet été, le gardien de but James Trafford va découvrir la Premier League, mais pas avec Manchester City, son club formateur. En effet, il vient de s’engager avec le promu Burnley pour les quatre prochaines saisons. Son transfert est estimé à plus de 17 millions d’euros. Une belle récompense pour l’un des meilleurs portiers de League One (3e échelon outre-Manche), dans lequel il a évolué sous les couleurs de Bolton (45 matches, 34 buts encaissés et 22 clean-sheets 2e défense du championnat).

«Je suis très heureux d’être officiellement un joueur de Burnley, j’étais impatient que tout se fasse pendant l’Euro, j’en savais beaucoup sur le sujet et j’attendais de revenir pour que tout soit officiel», a déclaré le principal concerné dans le communiqué. Son nouvel entraîneur, Vincent Kompany, s’est réjoui de son arrivée chez les Clarets : «James est un jeune homme mature, très impressionnant et confiant. La plupart des gens ont vu ce qu’il a accompli dans sa carrière jusqu’à présent et son niveau de talent. Nous sommes impatients de le développer encore plus. Le rendre encore meilleur. Il a déjà fait beaucoup et ce qui nous intéresse, c’est de voir jusqu’où il peut aller.»

