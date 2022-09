Jordan Veretout et sa fin délicate à la Roma

Jordan Veretout a fait son retour en France en signant à l'OM cet été, cinq ans après son année en prêt du côté de Saint-Etienne. Le milieu de terrain fait du bien dans l'entrejeu où son expérience des coupes d'Europe sert, malgré les deux premières défaites phocéennes en C1. À Marseille, il retrouve surtout du temps de jeu, lui que l'on voyait de moins en moins sur le terrain au fur et à mesure de la saison dernière à la Roma. «Ces six derniers mois étaient plus compliqués pour moi avec un peu moins de temps de jeu. J’ai 29 ans, je voulais jouer. Quand tu as l’Olympique de Marseille, qualifié pour la Champions League qui t’appelle… c’était l’occasion de la découvrir (la C1) et pour ma famille de rentrer en France. Cela fait du bien à tout le monde. On est footballeur mais il y a un entourage à côté et revenir en France ça fait du bien.»

La suite après cette publicité

Sur les ondes de RMC ce mercredi soir, l'international français revient aussi sur cette expérience romaine, assurant par ailleurs que José Mourinho avait probablement ses raisons de privilégier d'autres éléments que lui. Il conteste d'ailleurs une quelconque relation conflictuelle avec son entraîneur. «Je l’ai beaucoup entendu mais avec le coach Mourinho ça se passait très très bien. Après c’est des décisions de football mais en dehors du foot c’était une personne respectueuse et ça s’est très bien passé. Encore avant de partir, il m’a demandé de rester mais j’avais pris ma décision.»