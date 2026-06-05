Le PSG va toucher le pactole grâce à la Coupe du Monde

Tout roule au PSG. Après un deuxième sacre consécutif en Ligue des Champions, les Parisiens sont en train de créer une dynastie qui fait peur à toute l’Europe. En parallèle, tout va très bien financièrement. Ce vendredi, la FIFA a dévoilé son programme de répartition des bénéfices pour la Coupe du Monde, allouant un budget record de 250 millions de dollars aux clubs libérant leurs internationaux. Les équipes toucheront un minimum garanti de 5 000 dollars par joueur et par jour, montant qui sera ajusté à la hausse selon le temps de jeu effectif à l’issue du tournoi.

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Grâce à ses 16 joueurs sélectionnés, le Paris Saint-Germain est promis à un joli pactole, profitant pleinement de la revalorisation de 70 % de l’enveloppe globale par rapport à l’édition 2022 comme l’explique Le Parisien. En plus des dotations de la phase finale, la FIFA innove en distribuant une enveloppe de 100 millions de dollars pour la phase éliminatoire, récompensant chaque club à hauteur de 2 362 dollars par joueur et par match. Le champion d’Europe en titre est déjà assuré de percevoir environ 309 000 dollars, soit plus de 268 000 euros. Le club de la capitale a en effet vu 20 membres de son effectif cumuler 131 apparitions durant les qualifications, capitalisant notamment sur le long calendrier de la zone Amérique du Sud.