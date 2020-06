PSG : l'avenir de Thomas Tuchel est scellé !

C'est peu dire que Thomas Tuchel a eu très chaud. S'il n'avait pas réussi à remobiliser ses troupes entre le match aller et le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund (1-2 ; 2-0), le technicien allemand ne serait très probablement plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain à l'heure où ces lignes sont écrites. Pourtant, l'ex du Borussia Dortmund a été sacré champion de France et peut encore remporter la Ligue des Champions, la Coupe de la Ligue et la Coupe de France.

Malgré tout cela, on entend à droite et à gauche des rumeurs faisant état de son remplacement. Et pas seulement quand son contrat arrivera à terme, c'est-à-dire le 30 juin 2021. Outre le fait qu'il a plutôt très bien réussi sa saison, le licencier aurait coûté la modique somme de dix millions d'euros (sachant qu'il aurait fallu limoger tout son staff aussi). Dans un long entretien accordé au Journal du Dimanche, Leonardo, le dirigeant du Paris SG a scellé l'avenir de son coach.

Leonardo n'a sondé ni Inzaghi, ni Allegri

Thomas Tuchel sera donc bien évidemment là la saison prochaine, mais visiblement, il n'est pas encore l'heure d'évoquer une prolongation de contrat. « Non, il lui reste un an de contrat et il sera sur le banc la saison prochaine. Le travail est bien fait, les résultats sont bons. Une prolongation ? On a le temps d'y penser », a donc expliqué le directeur sportif du Paris Saint-Germain dans l'hebdomadaire. Mais cela ne s'est pas vraiment arrêté là.

Souvent, on a prêté à Leonardo l'envie de travailler avec des dirigeants du Calcio, qu'il connaît vraiment très bien. Simone Inzaghi, le coach de la Lazio Rome, et Massimiliano Allegri, l'ancien de l'AC Milan et de la Juventus, sont souvent cités. On a même prêté à l'Auriverde le fait qu'ils auraient été sondés pour prendre place sur le banc. «Je n'ai sondé aucun entraîneur. Jamais. C'est important de le dire. Avec Tuchel, on a parlé : il sait tout, c'est très clair, il n'y a rien avec personne», a répondu sèchement celui qui avait lâché le marquage sur Zinedine Zidane en finale de la Coupe du Monde 1998 (France 3, Brésil 0). Thomas Tuchel doit être rassuré !