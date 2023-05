Leverkusen : le président confirme que Xabi Alonso restera

Intronisé en octobre dernier à la tête du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso réalise jusqu’ici un sans-faute. L’ancien joueur du Real Madrid, qui avait repris une équipe en ruines à l’époque, alors 17e de Bundesliga, a su lui insuffler une nouvelle dynamique au point d’être aujourd’hui engagé en demi-finale de Ligue Europa et de pointer à la 6e place du championnat. Effet domino, l’Espagnol a logiquement vu son nom être associé à des clubs prestigieux, à l’image de Tottenham ou encore du Real Madrid ces dernières semaines.

La suite après cette publicité

Pour autant, un départ ne semble pas à l’ordre du jour selon les propos de son président Fernando Carro. Dans un entretien accordé à AS ce jeudi, en marge de la demi-finale de Ligue Europa entre l’AS Roma et le Bayer Leverkusen (21h00), le dirigeant espagnol a confirmé que l’entraîneur de 41 ans resterait sur la rive orientale du Rhin la saison prochaine : «Xabi a un contrat avec nous jusqu’en 2024. Il est heureux ici et nous sommes heureux avec lui. Nous aimons travailler ensemble et je suis sûr que nous serons avec lui la saison prochaine. J’espère qu’il y en aura beaucoup d’autres avec lui, mais dans le football, on ne peut pas s’avancer trop loin.»

À lire

Bayern Munich : Oliver Kahn raconte le non-transfert d’Erling Haaland