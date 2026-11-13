Mauricio Pochettino est le nouvel entraîneur de Manchester United !

Qui dit trêve internationale dit souvent ménage… Et du côté de Manchester United, après un début de saison catastrophique, Michael Carrick a pris la porte. Après une deuxième partie de saison 2025/2026 particulièrement bonne, ayant pris la relève de Ruben Amorim et qualifiant les Red Devils pour la Ligue des Champions, l’ancien milieu de terrain a obtenu des résultats catastrophiques en ce début d’exercice. Les Mancuniens pointent ainsi à une triste dix-huitième place au classement de la Premier League et il en a rapidement fait les frais.

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Très vite, le nom de Mauricio Pochettino est apparu comme principal candidat pour le remplacer, devant d’autres noms comme Eddie Howe ou Julian Nagelsmann. Le sélectionneur nord-américain conserve une superbe cote outre-Manche, où il avait obtenu d’excellents résultats avec Southampton, puis à Tottenham entre 2014 et 2019, avec une finale de Ligue des Champions notamment. Si son retour à Londres du côté de Chelsea lors de la saison 2023/2024 ne s’était pas forcément très bien passé, l’ancien coach du PSG reste considéré comme un top coach par nos voisins anglais.

Pochettino a du boulot !

C’est donc tout naturellement que Manchester United s’est tourné vers lui, alors que l’Argentin avait aussi pour ambition, depuis longtemps, d’entraîner les Red Devils un jour. Les Mancuniens ont annoncé son arrivée jusqu’en 2029 via un communiqué officiel, ce vendredi : « Mauricio Pochettino a accepté de prendre les rênes de l’équipe masculine de Manchester United à compter du 18 novembre. Le club est parvenu à un accord avec la Fédération américaine de football afin que Mauricio et son staff puissent être libérés de leurs fonctions une fois leurs missions au sein de l’équipe nationale masculine des États-Unis terminées. »

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À noter qu’ils ont dû débourser environ neuf millions d’euros pour l’arracher à la sélection des États-Unis, où il était sous contrat jusqu’en 2030. De même pour une bonne partie de son staff. Pochettino va avoir quelques jours pour découvrir ses joueurs - même si beaucoup sont avec leur sélection - et tenter de les familiariser à ses méthodes avant un énorme rendez-vous après la trêve : un choc face à Liverpool à Anfield dimanche 22 novembre. Baptême de feu pour Pochettino donc…