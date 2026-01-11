Al-Ittihad : Fabinho ouvre la porte à un retour en Liga

Ancien milieu de terrain de l’AS Monaco et de Liverpool, Fabinho s’est confié à Marca sur son avenir, alors que son contrat avec Al Ittihad arrive à échéance en juin prochain. Une situation inédite pour le Brésilien, qui l’assume avec le sourire : « c’est la première fois que je vais au bout d’un contrat. Mais ça ne veut pas dire que je suis un mauvais professionnel ». Sans urgence particulière, l’international auriverde explique vouloir prendre le temps de la réflexion, conscient qu’il devra « discuter des options » avec son agent dans les semaines à venir.

Très épanoui en Arabie saoudite, Fabinho n’exclut toutefois pas un retour en Europe. « Je suis très heureux à Al Ittihad et je dois bien peser le pour et le contre », confie-t-il, avant d’ouvrir clairement la porte à un nouveau défi. L’Espagne, notamment, attire son attention : « j’aimerais retourner en Europe, que ce soit maintenant ou plus tard. J’ai joué 20 minutes en Liga (Real Madrid), ce serait une nouveauté aussi », sourit-il, avant de conclure sans détour : « franchement, l’idée de retourner en Espagne me plaît beaucoup. » Une décision qu’il prendra en tenant compte, avant tout, de l’équilibre familial.