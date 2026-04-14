Liverpool - PSG : les notes du match

Comme la saison passée, le Paris Saint-Germain va jouer sa qualification à Anfield. Mais cette fois, ce n’est pas pour une place en quarts. Vainqueurs 2-0 à l’aller, les hommes de Luis Enrique voulaient valider leur ticket pour le dernier carré pour la cinquième fois en sept ans. Pour ce faire, le coach espagnol misait logiquement sur la même équipe qui avait triomphé au Parc des Princes. UN onze frais puisqu’il avait bénéficié du report du choc de Ligue 1 contre Lens pour avoir une semaine pour préparer son déplacement en Angleterre. En face, Alexander Isak était la seule nouveauté proposée par Arne Slot dans son onze de départ, avec un schéma tactique logiquement plus offensif (4-1-3-2) qu’à l’aller. À noter aussi que le manager hollandais avait une nouvelle fois choisi de laisser Mohamed Salah sur le banc de touche au coup d’envoi. Sans surprise, après avoir joué bloc bas au Parc, Liverpool a attaqué son match en allant chercher les Parisiens très haut. Un pressing d’entrée de jeu qui a forcément gêné les partenaires de Vitinha dans leur traditionnel jeu de passes, même si le Portugais était l’un des rares Franciliens à l’aise techniquement dans cette forêt de jambes anglaises.

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Ça n’a pas empêché le tenant du titre de se créer la première occasion du match dès la 4e minute sur une frappe sans élan de Kvaratskhelia. Dans ce match plus ouvert, les Reds ont pu compter sur le soutien vocal d’Anfield pour obliger Safonov à la parade sur une tête d’Isak (7e). La première tentative cadrée de Liverpool dans sa double confrontation avec le PSG. Après une dizaine de minutes à presser fort, le club de la Mersey a logiquement baissé le pied, mais parvenait à infliger des vagues d’attaque aux Parisiens à intervalles réguliers. Heureusement, Safonov était encore là pour stopper les tentatives de Gravenberch (16e) et d’Isak (22e), même si le Suédois était en position de hors-jeu. En face, Paris commettait énormément d’erreurs de passe, notamment pour lancer ses attaquants, mais les Rouge et Bleu profitaient des espaces pour placer quelques contres dangereux, souvent avec Vitinha à la manœuvre. Des opportunités gâchées par les maladresses de Dembélé (10e, 17e) et un Doué trop brouillon et qui se compliquait trop souvent la vie en forçant ses dribbles au lieu de jouer plus simple. En attaque, le danger venait surtout de Kvaratskhelia sur son côté gauche. Le pauvre Frimpong, incapable de stopper le Géorgien, pouvait en témoigner. Ce match a ensuite connu un triste événement qui n’a sûrement pas plu à Didier Deschamps. Ekitike s’est effondré tout seul alors qu’il était au duel avec Pacho. Sorti sur civière et en pleurs, le Français pourrait voir son rêve américain estival s’envoler (28e).

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Dembélé voit double, mais Paris peut dire merci à Safonov, Marquinhos et Pacho

Cette coupure de quelques minutes a eu paradoxalement le mérite de réveiller Liverpool et de lancer enfin Salah dans le grand bain. Il a alors fallu un sauvetage miraculeux de Marquinhos sur sa ligne devant van Dijk pour éviter le pire (31e). Paris a eu chaud et n’a pas été verni non plus puisque dix minutes après Ekitike, ce fut au tour de Mendes de sortir sur blessure (38e). À la mi-temps, le PSG tenait son avantage, sous la pluie battante de Liverpool. Au retour des vestiaires, sous une pluie encore plus forte, Gomez remplaçait un Frimpong en souffrance et Gakpo prenait la place d’un Isak fantomatique. Plus que jamais obligés de marquer, les Reds reprenaient leur domination face à des Parisiens incapables de garder le contrôle du ballon. Eux qui ont l’habitude de briller à la relance, les Rouge et Bleu dégageaient le cuir le plus loin possible, avant d’encaisser de nouvelles vagues d’attaque. De quoi permettre à Safonov de se mettre à nouveau en évidence face à Gakpo (49e) et sur un corner de Salah (54e). Chahutés dans tous les sens, les Parisiens profitaient des rares arrêts de jeu pour demander des explications tactiques à leur staff. Paris ne prenait pas de but, mais perdait un nouveau joueur sur blessure. Après avoir été poussé dans les panneaux publicitaires par Szoboszlai, Doué cédait sa place au revenant Barcola (51e). Privé d’oxygène par les joueurs de Slot, les champions de France souffraient le martyre et il en a fallu d’un rien pour voir les frappes de Gravenberch (55e) et de Kerkez (57e) faire mouche.

Acculé, le PSG ne voyait plus le jour, la faute à des milieux devenus invisibles, notamment Vitinha, l’homme qui savait tenir le ballon en première période. Après un contre annihilé pour hors-jeu (60e), Paris pouvait remercier la VAR d’avoir invalidé un penalty sifflé après un contact entre Mac Allister et Pacho (65e). Le tout sans oublier un nouvel arrêt de Safonov (63e). Luis Enrique pourra d’ailleurs remercier son gardien russe et sa charnière centrale d’avoir tenu la baraque. Une résistance à toute épreuve qui a permis au PSG de réaliser le hold-up parfait à vingt minutes du terme, lorsque Dembélé, servi plein axe par Kvaratskhelia, crocheta Mac Allister avant de crucifier Mamardashvili du gauche (0-1, 72). Sur son premier tir cadré de la deuxième période, Paris a scellé le sort de ce duel. Dans les dernières minutes, les Reds tentaient de sauver l’honneur, mais butaient encore une fois sur le mur Safonov (88e). Pire, les Franciliens ont enfoncé le clou avec un doublé de Dembélé, sur une offrande de Barcola (90e). Comme l’an dernier, le PSG a souffert, mais a réussi à sortir d’Anfield avec la qualification (2-0, 2-0). En demi-finale, les champions d’Europe affronteront le gagnant de la confrontation entre le Bayern Munich et le Real Madrid (2-1 pour les Allemands à l’aller) le 28 avril à l’aller et 6 mai au retour.

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Revivez le film du match Liverpool-PSG

L’homme du match : Safonov (8,5) : le gardien s’est montré solide dans ses rares interventions durant la première période entre des relances assurées, malgré le vent, et des sorties aériennes autoritaires. Il est aussi auteur d’un superbe arrêt sur ce centre de l’entrant Salah (32e), parfaitement suppléé dans la foulée par Marquinhos. Le Russe est encore sérieux sur ces frappes rasantes de Gakpo (48e), de Gravenberch (63e), et une dernière tentative de Kerkez (87e), moins sur cette sortie ratée (49e), sans conséquence. Il est même impérial sur ce tir puissant et enroulé Ngumoha à ras de terre (71e), juste avant le but de l’ouverture du score.

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Liverpool :

- Mamardashvili (4) : une nouvelle fois titularisé dans les cages de Liverpool en l’absence d’Alisson pour blessure, le portier géorgien a directement dû s’imposer face à son compatriote Khvicha Kvaratskhelia dès la 3e minute, en deux temps. Mis en difficulté par le gros pressing parisien, notamment celui d’Ousmane Dembélé, il a été contraint de dégager en touche à plusieurs reprises, comme à la 14e et 16e minute de jeu. Une première période globalement sous pression pour le portier des Reds. Plutôt tranquille jusqu’à la 72e, le gardien des Reds n’a rien pu faire sur la frappe d’Ousmane Dembélé (0-1, 72e), ni à la 90+1e sur un tir à bout portant du Ballon d’Or 2025 (0-2). Avec seulement 3 petits arrêts ce soir, Mamardashvili n’a pas vraiment pu montrer ses qualités ce soir.

- Kerkez (5) : confronté à Achraf Hakimi sur son couloir gauche, il a eu du mal à prendre le dessus sur le latéral marocain, comme à la 14e minute où il a été bien pris. Il est tout de même parvenu à se projeter offensivement par la suite, mais son centre a été facilement capté par le portier parisien. Il a souffert dans son dos, particulièrement sur les prises de vitesse d’Achraf Hakimi. Toutefois, Kerkez n’a pas vraiment perdu son duel défensif face à Désiré Doué lors du premier acte. Bien trouvé par Mohamed Salah dans le dos de la défense, il a manqué son face à face avec Safonov, se retrouvant sur son pied faible. Le latéral a envoyé une grosse frappe du gauche à la 86e, mais Safonov s’est encore imposé. Il a repoussé une frappe de Kvara dans les derniers instants de la rencontre.

- Van Dijk (5) : déjà en difficulté à l’aller, le défenseur néerlandais a encore été en retard dans plusieurs duels. Il a frôlé le carton jaune après un coup de coude appuyé sur Kvaratskhelia à la 19e minute. Il a ensuite été tout proche d’ouvrir le score seul face au but vide, mais Marquinhos a réalisé un sauvetage exceptionnel sur sa ligne pour l’en empêcher (32e). Une première période contrastée pour lui. Virgil van Dijk a été important à la relance ensuite, mais n’a jamais pu stopper Dembélé.

- Konaté (6,5) : après un match aller très compliqué sur le plan individuel, il a été reconduit titulaire et a affiché un bien meilleur visage. Plus solide dans les duels aériens, il a semblé en confiance. Mis sous pression par le pressing parisien, il a parfois été contraint de jouer vers l’arrière, mais il s’est surtout illustré avec un tacle salvateur devant Ousmane Dembélé, qui était seul face au but avant la pause. Il a également remporté un autre duel crucial en toute fin de première période. Probablement le meilleur défenseur des Reds sur les 45 premières minutes. Agacé par le scénario du match, l’ex-défenseur de Leipzig a réalisé un mauvais geste et a été averti à la 85e.

- Frimpong (4) : repositionné en tant que latéral droit après avoir évolué plus haut la semaine passée, il a vécu une entame compliquée face à Kvaratskhelia, notamment dès la 8e minute où il a été largement pris de vitesse. Moins en vue offensivement qu’à son habitude, il a aussi perdu un duel face à Pacho (23e). Il s’est toutefois repris en remportant un duel important dans sa surface quelques minutes plus tard. Il a été remplacé par Joe Gomez (non noté) au retour des vestiaires. Un choix fort et surtout défensif de la part d’Arne Slot. Tout juste entré en jeu, Gomez a été finalement remplacé par Ngumoha à la 67e. Incompréhension totale côté Liverpool… L’entrant a tenté sa chance quelques instants après son entrée. Très actif, le jeune anglais a cependant buté à chaque fois sur un Hakimi sérieux.

- Gravenberch (6) : aligné dans un double pivot avec Alexis Mac Allister au milieu de terrain, il s’est montré plus entreprenant que son coéquipier. Il a réussi plusieurs projections vers l’avant et a tenté de casser les lignes par ses passes verticales. Il a bien trouvé Alexander Isak dans le dos de la défense, mais le Suédois était finalement hors-jeu. Il a été l’un des joueurs les plus actifs au milieu côté Liverpool en première période. En forme, il a tenté une frappe surpuissante dès la 54e, largement hors cadre. Gravenberch a fait mal aux Parisiens avec ses retours défensifs et ses nombreuses percées.

- Mac Allister (3,5) : positionné dans l’entrejeu, l’Argentin a été plus discret qu’à l’accoutumée. Il a beaucoup couru après le ballon, notamment après la perte de possession des Reds passé le premier quart d’heure. Peu influent offensivement, il n’a pas eu l’occasion de se projeter ni de tenter sa chance de loin. Son rôle a été davantage défensif lors de la première période. Il a écopé d’un carton jaune avant la pause pour une faute. L’Argentin s’est effondré dans la surface et n’est pas loin d’obtenir un penalty après un duel avec Pacho. Après vérification de la VAR, la décision a logiquement été annulée (66e). Auteur d’un match très moyen, il a été remplacé par Curtis Jones à la 74e. Jones n’a rien apporté.

- Wirtz (3) : préféré à Rio Ngumoha malgré le but de ce dernier ce week-end face à Fulham en Premier League, l’international allemand a été très discret lors de cette première période. Peu trouvé par ses coéquipiers, il n’a pas réellement pesé dans le jeu sur les 45 premières minutes, malgré sa position libre et très offensive. Légèrement mieux dans son match dès l’entame de la seconde période, il a tenté d’apporter dans le jeu poussant ainsi Vitinha à faire faute. Il a également été fantomatique en seconde période…

- Szoboszlai (5) : repositionné dans un rôle plus offensif, l’international hongrois a beaucoup décroché pour aider son milieu de terrain, comme sur son long repli dès la 5e minute. Actif dans l’effort, il a subi une faute importante de Désiré Doué à la 45e minute, permettant à Liverpool d’éviter une situation dangereuse en contre. Une activité intéressante malgré un impact offensif assez limité. Tout au long de la seconde période, il a tenté de peser sur le jeu, mais n’a jamais réussi à y parvenir réellement.

- Isak (4,5) : titularisé pour la première fois depuis plusieurs mois après son retour de blessure, l’attaquant suédois a tenté sa chance de la tête dès la 6e minute, mais sans succès face au gardien parisien. Il a ensuite réalisé un bel appel dans le dos de la défense à la 21e minute, mais a été signalé en position de hors-jeu. Une première période intéressante dans les déplacements, mais frustrante dans la finition. Bien trop discret, il a été remplacé par Cody Gakpo (5) dès la 45e. L’entrant a subi une faute de Marquinhos à la 61e, avant de tenter sa chance d’une frappe trop écrasée à la 63e. Malgré ses appels, Gakpo a perdu la plupart de ses duels face à un Marquinhos très solide en seconde mi-temps.

- Ekitiké (non noté) : associé à Isak en attaque, il a été impliqué en début de match avec un centre de l’extérieur du pied contré par la défense parisienne (5e). Plutôt intéressant dans ses déplacements, il a malheureusement dû quitter ses partenaires après s’être blessé seul, laissant craindre une blessure très sérieuse à quelques mois du Mondial 2026. Remplacé par Mohamed Salah (6) dès la 30e minute, ce dernier a immédiatement apporté du danger avec un centre dangereux, avant que Marquinhos ne réalise un sauvetage décisif. Buteur également face à Fulham, l’Égyptien a montré tout son engagement avec un gros retour défensif en fin de première période. Salah a tenté un centre trop facile à la 58e, capté facilement par Safonov. Il s’est montré disponible jusqu’à la fin, mais Pacho ne l’a pas lâché d’une semelle.

PSG :

- Safonov (8,5) : voir ci-dessus.

- Hakimi (4) : le Marocain a connu une prestation un peu timide entre une erreur de relance (10e) et des difficultés à défendre son côté, souvent en position de un contre un. Sous pression, c’est lui qui envoie le ballon vers son propre but avec cet arrêt de Safonov (32e), et il a encore du mal à repousser ce centre (46e), comme il est pris dans son dos par Kerkez (57e). Tout au long de la soirée, il a eu du mal à maîtriser sa zone. Le latéral a finalement eu peu l’occasion de se porter vers l’avant comme il le fait d’habitude.

- Marquinhos (7,5) : sa vitesse a pu causer quelques difficultés à son équipe ce soir mais le Brésilien a répondu présent entre une abnégation et une concentration de tous les instants, notamment en seconde période où le PSG a particulièrement souffert. Son sauvetage XXL à trois mètres de ses buts devant un Van Dijk qui n’avait plus qu’à pousser le ballon (32e), et sa célébration derrière, a rappelé 2014 et ce succès contre le Barça. Pour le reste, il a remporté la majorité de ses duels, masquant un jeu long parfois défectueux. Un dernier retour important sur Jones (79e).

- Pacho (8) : comme à son habitude, le défenseur a répondu présent dans les grands rendez-vous. Autoritaire sur la plupart des duels au sol, à défaut d’être impeccable puisqu’il a parfois été battu dans les airs sur coups de pied arrêtés. Une erreur de contrôle qui aurait pu coûter cher (45e) et une excellente anticipation devant Salah qui arrivait lancé dans la surface (52e), l’Équatorien s’en est bien tiré sur ce contact avec Mac Allister dans la surface, sifflé au préalable avant que la VAR n’annule le penalty (64e). Il s’est sans cesse retrouvé devant les attaquants de Liverpool pour leur barrer la route.

- Mendes (non-noté) : un début de match un peu balbutiant sous la pression adverse, avec des passes parfois mal assurées. Il a laissé passer l’orage pour mieux répondre au défi physique des Reds. Son entente avec Kvara a bien fonctionné sur le côté gauche jusqu’à sa sortie sur blessure, remplacé par Lucas Hernandez (38e - note 6), dont l’entrée n’a pas été simple dans la zone d’un Salah lui aussi entré quelques instants auparavant et bien décidé à ne pas disputer son dernier match de C1 à Anfield. Il s’en est plutôt bien sorti, collant à l’Égyptien et limitant son influence. S’il n’a toujours été très propre techniquement, le gaucher n’a rien lâché.

- Zaïre-Emery (5,5) : des trois du milieu, c’est lui qui a le plus tenté de sortir de sa zone pour prendre la profondeur (9e). Défaut de cette qualité, il a été signalé hors-jeu et n’a pas toujours été servi dans les bonnes conditions. Sa première période est intéressante puisqu’il a proposé et tenté de combiner mais il a plongé en seconde période, aussi bien techniquement que physiquement. Il n’a fait que courir après les Reds pour défendre son camp. Un gros duel remporté dans sa surface qui a fait du bien (59e). Paradoxalement, ce fut le seul de la soirée avant son remplacement par Beraldo (82e).

- Vitinha (6) : premier parisien à tester les gants de Mamardashvili ce soir (4e), le maître à jouer du PSG a répondu présent en première période. Son travail d’anticipation (8e) et de distribution ont permis à son équipe de prendre le dessus, même s’il n’a tout réussi balle au pied non plus. La suite de la soirée a été franchement plus difficile où il a perdu le contrôle. L’ancien de Porto s’est surtout contenté de défendre sous une pression permanente. Il a tout de mal pas mal subi physiquement, même s’il a su remettre le pied sur le cuir durant le dernier quart d’heure.

- Neves (6,5) : précieux comme souvent, pour ne pas dire tout le temps. Ses déplacements entre les lignes, sa percussion et sa technique ont permis au PSG de prendre le dessus sur Liverpool durant le premier acte. Il aurait sans doute dû terminer l’action seul face au but au terme de son numéro plutôt que de laisser Dembélé frapper en pivot (17e). Le jeune Portugais a tout de même perdu pas mal de ballons durant la suite de la soirée mais il a fait le dos rond durant le second acte. Son apport défensif a soulagé sa son arrière-garde.

- Doué (3) : il avait une bonne occasion dans la zone de Kerkez mais au lieu de cela, il s’est rapidement égaré pour retomber dans ses travers. Le Golden Boy a trop souvent essayé de passer en un contre, quitte à forcer pour avoir des fautes… et ne pas toujours les obtenir. Cela a même failli coûter un but en bout d’action (22e). L’ailier a perdu trop de duels (80%) pour se mettre au niveau et n’a pas su bonifier cette offrande de Dembélé en raison d’un contrôle manqué (24e). Trop de ballons perdus également avant sa blessure après un coup avec Szoboszlai, remplacé par Barcola (52e) dont la venue sur le terrain n’a pas été simple pendant le temps fort anglais. Malgré cela, il a travaillé pour le collectif et se montre lucide sur le contre décisif conclu par Dembélé (72e). Son contrôle pour le Ballon d’Or aurait dû finir en but (75e) mais il est récompensé d’une passe décisive pour ce même Dembélé (90e+1).

- Dembélé (7,5) : il s’est mis dans le ton de la rencontre, et a mis le temps avant de trouver la mire. Son inspiration lointaine aurait mérité meilleur sort (9e) mais il doit mieux faire sur cette reprise en pivot, ou laisser Neves y aller seul (17e). Le Ballon d’Or a encore manqué encore le cadre en angle fermé (39e), avant de libérer les siens à l’entrée de la surface après avoir effacé Mac Allister (72e). S’il est proche du doublé (75e), il a bien fini par breaker de près (90e+1). Ses déplacements entre les lignes pour lancer les actions ont fait (24e) à défaut d’avoir été récompensés. Il a fait les efforts pour défendre quand la pression se faisait sentir.

- Kvaratskhelia (7) : déjà excellent la semaine dernière lors du match aller, l’ailier a de nouveau fait très mal aux Reds. Percutant, juste et en pleine confiance, ses raids balle au pied ont cesse fait courir le danger à une défense qui ne savait plus comment le contrer. Il lui aura manqué ce petit truc en plus pour débloquer la situation mais l’important fut ailleurs. Durant le gros temps fort de Liverpool, il n’a jamais ménagé ses efforts pour revenir et donner de l’air, combler les espaces. Le Géorgien a fini par être récompensé en étant décisif sur les deux buts parisiens, d’abord à la passe (72e) puis à l’avant-dernière passe (90e+1e).