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Real Madrid : le départ de Kylian Mbappé ou de Vinicius Jr est réclamé au club

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Mbappé et Vinicius Jr @Maxppp

Le Real Madrid a vécu une deuxième saison sans titre majeur. De quoi faire enrager le club espagnol, qui possède pourtant deux des meilleurs joueurs du monde avec Kylian Mbappé (27 ans) et Vinicius Jr (25 ans). Mais après près de deux ans, le Français et le Brésilien n’arrivent pas à gagner ensemble. Un constat fait par de nombreux amoureux de la Casa Blanca, mais aussi par des membres du club.

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ESPN explique qu’à Valdebebas, le centre d’entraînement du Real Madrid, «nombreux sont ceux qui laissent entendre que Vinícius et Mbappé ne s’accordent pas, et que les problèmes ne seront résolus que lorsque l’un d’eux quittera l’équipe.» Pour cela, il faudra convaincre Florentino Pérez de lâcher l’une de ses stars. Car ESPN assure que le boss du Real Madrid est persuadé que son club peut gagner des titres avec les deux joueurs. Il faudra pour cela trouver l’entraîneur capable d’un tel exploit. José Mourinho semble être celui qui coche toutes les cases aux yeux du président madrilène.

Pub. le - MAJ le
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