PL : Nottingham Forest crée la surprise face à West Ham

Premier match en Premier League au City Ground pour Nottingham Forest et première victoire. Après avoir été battu d'entrée contre Newcastle United, le promu en Premier League jouait un premier défi de taille contre West Ham. Après une première période rythmée, Benrahma pensait ouvrir le score, mais après intervention du VAR, le but était refusé pour une faute (43e).

C'est finalement Forest qui parvenait à ouvrir le score grâce à une réalisation d'Awoniyi juste avant la mi-temps (1-0, 45e+1). Après la pause, c'est Johnson qui voyait ensuite son but refusé pour un hors-jeu et manquait alors le break (54e). Alors que les Hammers avaient ensuite la possibilité de revenir au score sur penalty, Rice manquait sa tentative et condamnait la formation londonienne à une deuxième défaite en deux matches, avant de recevoir Brighton. Nottingham Forest se contentera d'aller à Everton.