Lens sur un international canadien

Selon les informations du média canadien TSN, le RC Lens serait très intéressé par les services de l'attaquant international canadien Tajon Buchanan (22 ans). Ce dernier évolue du côté du New England Revolution, où il a inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives en 12 apparitions depuis le début de la saison en Major League Soccer.

Toujours d'après TSN, le FC Augsbourg et le FC Bruges sont également sur ses traces tout comme d'autres écuries au Portugal et en Allemagne. Il dispute actuellement la Gold Cup avec sa sélection nationale et jouera les quarts de finale contre le Costa Rica dans les prochains jours.