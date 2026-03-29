Un ancien international français devient entraîneur

À 52 ans, Vikash Dhorasoo va franchir le pas. L’ancien international français (18 sélections, 1 but) et vice-champion du monde 2006 a affirmé dans un entretien à L’Équipe son souhait de devenir entraîneur numéro un, lui qui officiait cette saison en tant qu’adjoint au Paris 13 Atletico, en N1. L’ex-Parisien, qui sera officiellement diplômé au mois de juin, se dit prêt à prendre en main une équipe. «Ce n’était pas du tout quelque chose de prévu (de devenir entraîneur), mais le fait de parler de foot régulièrement, d’analyser, de commenter, de donner mon avis un peu sur tout, ça m’a poussé à me dire qu’il faudrait peut-être y aller, se mouiller un peu aussi», explique-t-il.

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Je suis allé en Inde il y a quatre ans et demi et on m’y a demandé d’entraîner des filles. J’ai fait un peu appel à mes souvenirs, j’ai mis une petite séance en place, ça m’a plu (…) Mon objectif ? Être numéro un, parce que je me sens prêt à prendre une équipe de haut niveau, à gérer un staff et à me lancer dans une aventure humaine. J’ai déjà des personnes autour de moi pour constituer ce staff. Le niveau auquel j’aimerais entraîner ? Ligue 1, Ligue 2 ou une équipe de National qui a un gros projet et qui est en haut de tableau. C’est le haut niveau qui m’intéresse et c’est là que je pense apporter quelque chose. J’ai remarqué que très peu d’ex-internationaux ont fait le choix de devenir entraîneurs. On est peu représentés pour passer les diplômes. J’ai envie d’aller représenter ces ex-internationaux