Enrique Riquelme, l’homme qui menace de détrôner Florentino Pérez au Real Madrid

Certains n’avaient pas compris la sortie médiatique remarquée et pas loin d’être lunatique de Florentino Pérez. Effectivement, en plus d’avoir tiré à boulets rouges sur certains journalistes et certains médias espagnols, mais aussi sur le Barça ou sur la Liga, le businessman espagnol a notamment mentionné - sans dire leur nom - des ennemis qui agissaient contre lui dans l’ombre, au point où certains estimaient que Pérez partait dans des théories complotistes schizophrènes. Mais clairement, le patron du Real Madrid ne s’attaquait pas à un ennemi imaginaire. C’est Enrique Riquelme qu’il visait, et c’est de lui dont il parlait lorsqu’il a défié, là aussi sans le nommer, « un homme à l’accent sudaméricain », l’invitant à se présenter aux élections.

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Cet homme n’est autre que Riquelme, un homme d’affaires particulièrement brillant, qui, contrairement à ce que laissait penser la remarque de Pérez, n’est pas latino-américain mais bien espagnol. Il a cependant rapidement quitté l’Europe pour s’installer de l’autre côté de l’Atlantique, au Panama notamment, où il a lancé ses premiers business la vingtaine à peine entamée. Du haut de ses 37 ans seulement, il a surtout fondé le groupe Cox Energy, un géant de l’énergie qui opère en Espagne et dans différents pays du continent américain. Riquelme est d’ailleurs basé au Mexique actuellement, d’où le petit tacle de Pérez. Il incarne donc une certaine jeunesse, et son groupe est un modèle de réussite. Il vient par exemple de racheter la filière mexicaine d’un autre géant, Iberdrola, pour 4 milliards de dollars.

Il remplit tous les critères

Là où son profil est très intéressant et surtout menaçant, c’est qu’il remplit tous les critères pour se présenter à la présidence du Real Madrid, qui avaient été modifiés par Pérez pour rendre presque impossible l’apparition d’autres candidats sérieux. Il est évidemment espagnol, majeur, et a plus de 20 ans d’ancienneté comme socio, puisqu’il est le fils d’un ancien dirigeant madrilène de la présidence de Ramon Calderon et supporter du club depuis l’enfance. Mais surtout, et c’est le point le plus compliqué, chaque candidat qui se présente doit déposer un chèque représentant 15% du budget du club, pour montrer qu’il a une certaine solvabilité financière. C’est presque 200 millions d’euros à mettre sur la table, et c’est un montant que Riquelme est en mesure d’apporter.

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Même s’il n’est pas un personnage particulièrement médiatisé en dehors du monde des affaires, il aura des soutiens assez intéressants. Il pourrait par exemple compter sur le soutien d’Iberdrola et de grands dirigeants de groupes espagnols, et surtout, sur celui de plusieurs légendes du club comme Iker Casillas ou Sergio Ramos. Il est aussi proche de certains visages connus du grand public et du madridismo, comme Rafael Nadal, avec qui il travaille sur plusieurs projets, dans le monde du padel et des sports maritimes notamment. Même si l’ancien tennisman a tenu à signaler qu’il ne fait partie d’aucune candidature pour le moment. Pour l’instant, Riquelme n’est pas encore officiellement candidat à la présidence du Real Madrid mais, comme l’indique AS, il y songe sérieusement et a même déjà commencé à travailler sur quelques axes d’une probable candidature… Il vient d’ailleurs, via Marca, de publier une lettre dans laquelle il invite à l’apaisement et au dialogue avec la direction actuelle. Clairement, il y a danger pour Florentino Pérez.