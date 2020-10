BL : Schalke 04 s'en sort bien contre l'Union Berlin

Humilié par le Bayern Munich (8-0), dominé par le Werder Brême (3-1) et balayé par le RB Leipzig (4-0), Schalke 04 fait l'unanimité contre soi dans ce début de saison. Les Knappen qui affichent un visage très inquiétant et qui se retrouvaient derniers avant d'affronter l'Union Berlin (12e, 4 points) cherchaient son tout premier point de la saison. Et cela débouchait sur une première période nulle et vierge entre les deux équipes.

Cependant au retour des vestiaires, l'Union Berlin ouvrait le score grâce à son défenseur Marvin Friedrich (55e). Schalke 04 était surpris, mais n'abandonnait pas et égalisait grâce à Gonçalo Paciencia (69e) un peu contre le cours du jeu. Les deux équipes continuaient de se tirer la bourre, mais se quittent finalement sur un match nul 1-1. Schalke 04 glane son premier point de la saison.

Le classement de la Bundesliga