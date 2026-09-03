Monaco prête Yann Lienard au Cercle Bruges

Le mercato reste encore ouvert dans certains pays. C’est le cas en Belgique, où le marché va refermer ses portes ce jeudi. Le Cercle Bruges en a donc profité pour boucler la venue de Yann Lienard, qui arrive du Rocher.

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«L’AS Monaco annonce le prêt de son gardien de but Yann Lienard au Cercle Bruges pour la saison 2026-2027. Formé à l’Academy, Yann Lienard poursuivra son développement en prêt au sein du club cousin de l’AS Monaco, pensionnaire de Jupiler Pro League. Yann retrouvera chez les Vert et Noir le défenseur Valy Konaté ainsi que l’attaquant Lucas Michal, tous deux prêtés pour la saison.»