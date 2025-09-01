EdF : Didier Deschamps justifie le choix Hugo Ekitike

Présent en conférence de presse, ce lundi, avant les deux rencontres face à l’Islande et l’Ukraine, Didier Deschamps a évoqué la convocation d’Hugo Ekitike, appelé après le forfait de Rayan Cherki. «S’il est là, il est censé être utilisé même si on ne sait pas comment ça va se passer sur les deux matchs. Hugo, j’en ai déjà parlé de par sa saison très bonne l’an dernier. Là, il change de club, ça s’est plutôt bien passé en ce début de championnat», a tout d’abord lancé le sélectionneur des Bleus.

Avant d’ajouter : «il aurait pu y être au départ. Avec la blessure de Cherki, même s’il n’est pas au même poste, l’objectif est d’avoir le plus d’options offensives. On peut être amené à recentrer ou décaler. Hugo est surtout utilisé en position axiale même s’il a déjà joué sur le côté gauche. Il va découvrir l’équipe de France et comme les 22 autres joueurs, il peut être amené à avoir un rôle à jouer». L’intéressé, auteur d’un grand début de saison à Liverpool, appréciera.